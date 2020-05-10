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Haberler Denizli Batmazlar çetesi yakalandı

Batmazlar çetesi yakalandı

Batmazlar çetesi yakalandı
Giriş Tarihi: 10.5.2020
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, birçok hırsızlık olayına karışan ve aralarında cezaevi firarilerinin de bulunduğu Batmazlar çetesinin 5 üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan G.B'nin 24 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı 2013 yılından bu yana cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi. Yakalanan diğer sanıklardan R.B'nin kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis, cezaevi firarisi H.B'nin 4 yıl 10 ay hapis cezası aldığı ve cezaevinden firar ettiği, cezaevi firarisi Y.B'nin 4 yıl 10 ay cezası ile G.B'nin de 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığı bildirildi.

■ SEBAHATTİN ALP
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