Katil babanın cesedi bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde boşanma davasında kendi aleyhine tanıklık yaptığı için 21 yaşındaki oğlunu öldüren babanın intihar ettiği ortaya çıktı.



TAHLİYE EDİLDİ

Babanın cesedi oğlunu katlettiği yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında kafasına tek el ateş edilmiş halde çiftçiler tarafından bulundu. Olay, önceki gün Çivril- Dinar yolu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Yılmaz boşanma aşamasında olduğu eşi Selma Yılmaz'ı bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken, tutuklanan Ünal Yılmaz girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edildi.

İŞYERİNDEN ÇIKARDI

Önceki gün oğlu Şahin Yılmaz'ın çalıştığı kum ocağına gelen Ünal Yılmaz, oğlunu konuşma bahanesiyle dışarıya çıkardı. Oğlu ile tartışarak iş yeri yakınındaki bir bahçeye kadar giden baba burada başına bir el ateş ederek oğlunu öldürdü.

ÇİFTÇİLER BULDU

Yol kenarına yığılan Şahin Yılmaz'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler gencin öldüğünü belirledi. Olayın ardından kaçan evlat katili babayı yakalamak için başlatılan soruşturma devam ederken, cinayetin işlendiği yerin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki tarlada çalışmaya giden çiftçiler arazide hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis şahsın öldüğünü belirlerken, incelemelerde şahsın önceki gün oğlunu öldüren Ünal Yılmaz, olduğu tespit edildi. Cesedin 2 günlük olduğu öğrenildi.

Sebahattin ALP