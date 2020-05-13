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Haberler Denizli Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare sosyal medyayı karıştırdı

'nin ünlü tatlıcısındaki fare sosyal medyayı karıştırdı

’de dondurmalı irmik helvası ile ünü tüm ’ye yayılan tatlıcıda görülen fare sosyal medyayı karıştırdı. Birçok kişi paylaşım yaparken, özellikle korona virüs sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilmediği sorusu akıllara geldi.

Denizli'nin ünlü tatlıcısındaki fare sosyal medyayı karıştırdı

13.05.2020, 13:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020,13:32

Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen, Denizlili vatandaşların da sıklıkla irmik helvasının tadına baktığını tatlıcıda görülen fare bir vatandaş tarafından kaydedildi. İrmik helvasının yanında verilen suların dağıtıldığı kutunun içinde görüntülenen farenin videosunu birçok kişi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gelen tepkiler üzerine firmanın yetkilisi Yunus Helvacı açıklama yapmak zorunda kaldı. Kamera karşısına geçen Helvacı, "Birkaç gündür, sosyal medya ve whatsapp gruplarında paylaşılan üzüldüğünüz, bizim de üzüldüğümüz olayla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Kontrolümüz dışında gerçekleşen olay, tamamen iş yerinin dışında, anlık gelişmiştir. Biz önlemlerimizi daha da arttırarak işlerimize devam ediyoruz. 82 yıldır izin verdiğiniz güvenle bugünlere geldik. Bundan sonra aynı özeni göstererek işlerimize devam ediyoruz" dedi.

İHA

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