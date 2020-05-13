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Haberler Denizli Kilosu 800 liraya satılıyor! Denizli'den Avrupa'ya gönderiyorlar

Kilosu 800 liraya satılıyor! 'den Avrupa'ya gönderiyorlar

'nin Çameli ilçesinde baharda yetişen , yurt dışına açıldı. Şifalı olarak bilinen mantarın kilosu 800 liradan alıcı buluyor. Avrupa'daki bazı ülkelere gönderiliyor.

Kilosu 800 liraya satılıyor! Denizli'den Avrupa'ya gönderiyorlar

13.05.2020, 10:13

Denizli'deki Çameli ilçesinde girişimci İsmail Karaca, ilçede yetişen kuzugöbeği mantarını kurutup, ipe dizerek yurt dışına satmaya başladı. Yöre halkı tarafından ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosunu 80 ila 150 lira arasında satın aldığını belirten Karaca, güneşte kurutma işleminden sonra ipe dizilen mantarların satışa hazır hale geldiğini söyledi.

Kurutulmuş kuzugöbeği mantarını 7 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Karaca, "Kuzugöbeği mantarı bahar mevsiminde ilçemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede yaşayanlar, ormanlık alanlarda mantar toplar. Yaş halinin kilosu 80- 150 lira arasında değişiyor. Biz kurutup satışını yapıyoruz.

Kurutulmuş olarak kilosunu 800 liraya satıyoruz. Ürünü Fransa, Belçika, Almanya İsviçre, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Özellikle mantar kültürünün yaygın olduğu Fransa'dan yoğun talep var" diye konuştu.


DHA

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