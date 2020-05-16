  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de fırının çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

'de fırının çatısında çıkan mahalleliyi sokağa döktü

’nin Tavas ilçesinde fırının çatısında çıkan büyük paniğe neden oldu. Ölen veya yaralının olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yanan çatının bir kısmı ise alevlere dayanamayarak sokağa yıkılırken, itfaiye ekiplerinin o esnada çevreyi boşaltması ise olası facianın önüne geçti.

Denizli'de fırının çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

16.05.2020, 17:46 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,17:48

Olay, Tavas ilçesi Yeni Mahalle Nuriefe Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki fırının çatısından dumanlar çıktığını göre çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede çatıyı saran alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Ekipler bir taraftan alevleri kontrol altına alırken bir taraftan da yangının diğer binalara sıçramaması için uğraştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi. Yanan çatının bir kısmı ise müdahale sırasında alevlere dayanamayarak sokağa yıkılırken, itfaiye ekiplerinin o esnada çevreyi boşaltması ise olası facianın önüne geçti.



Öte yandan, yangın esnasında sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp yangını seyretmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemeler devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de fırının çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA