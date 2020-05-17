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'de termal suya düşen profesör yaralandı

'nin Sarayköy ilçesinde, termal kaynaktaki sıcaklık artışını ölçmeye çalışırken suya düşerek ayakları yanan akademisyen tedavi altına alındı.

Denizli'de termal suya düşen profesör yaralandı

17.05.2020, 18:35

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, aynı bölümde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Semiz ile termal sulardaki ani sıcaklık artışlarına yönelik araştırma yapmak üzere Tekkehamam bölgesine gitti.

Prof. Dr. Kumsar, bölgedeki kaynaklardan sıcaklık ve gaz ölçümleri alırken bulunduğu beton zeminin çökmesi sonucu termal suya düştü.

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"DURUMUM İYİ"

Ayaklarında yanık oluşan Kumsar, Semiz tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Ayaklarında ikinci derece yanık oluştuğu saptanan Kumsar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kumsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bazı yerlerde su sıcaklığını 98 derece olarak ölçtüklerini belirterek, "Sıcaklığını 82 derece olarak ölçtüğüm yerde zeminin çökmesi sonucu termal kaynağa düştüm. Şu an tedavim devam ediyor, durumum iyi." dedi.

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