  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli 6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu! Acı haber geldi

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu! Acı haber geldi

’nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde dışarı çıktıktan sonra kaybolan ’nın (69) evinin yakınındaki apartmanın çatısında cesedi bulundu.

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu! Acı haber geldi

18.05.2020, 18:54

Feslikan Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inclemede ölü bulunan kişinin dün kaybolan Hüseyin Kamacı olduğunu belirledi. Haberi alıp olay yerine gelen Kamacı'nın yakınları gözyaşı döktü.



EN SON SAAT 17.00'DE GÖRÜLMÜŞ
Alzheimer başlangıcı olan Kamaca'nın en son dün saat 17.00'de ATM 'den para çektiği ardından da evine dönmek üzere yola çıktığı belirlendi. Kamaca'nın evinin bulunduğu bina yerine 2 apartman altındaki başka bir 4 katlı apartmana girdiği ve çatı katında öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamaca'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamaca'nın vücudunda herhangi bir delici ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu! Acı haber geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA