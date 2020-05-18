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Haberler Denizli Denizli'de kuyumcu soygunu! 33 altın yüzüğü çalan 3 kadın yakalandı

'de kuyumcu soygunu! 33 altın yüzüğü çalan 3 kadın yakalandı

'de bir kuyumcu dükkanına gelen ve değeri 40 bin TL olan 33 altın yüzüğü çalıp, kaçan 3 kadın, çevre esnafınca yakalanıp, polise teslim edildi. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Denizli'de kuyumcu soygunu! 33 altın yüzüğü çalan 3 kadın yakalandı

18.05.2020, 17:18

Saraylar Mahallesi, Demirciler Caddesi'ndeki Muammer Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına, saat 11.00 sıralarında, yanlarında bir çocuk ile müşteri gibi gelen 3 kadından 1i 'takılık yonca altın' almak istediğini söyledi. Takılık yoncaya bakma bahanesiyle kadınlardan biri tezgahtarı oyalarken, diğer kadınlardan biri de vitrinin alt kısmındaki 33 yüzüğün bulunduğu tablayı alarak elindeki ceketin arasına sakladı.

Kadınlar daha sonra takılık yonca altını da almadan, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Kadınların ayrılmasından bir süre sonra tezgahtaki yüzük tablasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, koşup çevredeki esnaftan yardım istedi. Çevreye dağılan esnaf, toplam değeri 40 bin TL olan altın yüzükleri çaldıkları ileri sürülen 3 kadını yakalayıp, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine teslim etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli kadın polis merkezine götürülürken, çaldıkları yüzükler ise tutanakla sahibine teslim edildi.

DHA

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