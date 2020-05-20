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Haberler Denizli Arabaya yaslandı canından oldu

Arabaya yaslandı canından oldu

Denizli’de park halinde bulunan otomobile yaslanan adamı gören araç sahibi adam ile tartıştığı iddia edildi. Otomobil sahibi adamı darp ettiği ve ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir gün boyunca hastanede tedavi altında kalan 51 yaşındaki darp mağduru Ramazan Çağ hayatını kaybetti.

Arabaya yaslandı canından oldu
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Denizlı'nin Pamukkale ilçesinde, iddialara göre alkollü olarak sokakta yürüyen Ramazan Çağ (51) park halinde bulunan bir otomobile yaslandı. Balkonunda otururken bu olayı gören otomobil sahibi Taner Konuk ile Çağ arasında tartışma çıktı. Dışarı çıkan Konuk, Ramazan Çağ'ı feci şekilde darp etti. Aldığı darbelerle yere yığılarak baygınlık geçiren Çağ, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün tedavi gören Ramazan Çağ, kurtarılamadı. Taner Konuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADEM ÜLKER / SEBAHATTİN ALP

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