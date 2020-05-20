Arabaya yaslandı canından oldu

Denizlı'nin Pamukkale ilçesinde, iddialara göre alkollü olarak sokakta yürüyen Ramazan Çağ (51) park halinde bulunan bir otomobile yaslandı. Balkonunda otururken bu olayı gören otomobil sahibi Taner Konuk ile Çağ arasında tartışma çıktı. Dışarı çıkan Konuk, Ramazan Çağ'ı feci şekilde darp etti. Aldığı darbelerle yere yığılarak baygınlık geçiren Çağ, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün tedavi gören Ramazan Çağ, kurtarılamadı. Taner Konuk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADEM ÜLKER / SEBAHATTİN ALP