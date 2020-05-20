Kayaca Mahallesi'nde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Osman Yankayış'ın kullandığı 20 P 1521 plakalı traktör, eğitimli arazide devrildi.
Traktörün altında kalan Yankayış, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Yankayış'ın cenazesi, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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