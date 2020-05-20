Denizli'de kaybolan 57 yaşındaki kişi aranıyor

Önceki günden bu yana evine dönmeyen Arif Çağlar'ın yakınları, jandarmaya başvurdu.

Çağlar'ın otomobili, Adıgüzel Barajı yakınlarında bulunurken, arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Arama çalışmaları, bölgede devam ediyor.