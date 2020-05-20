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Haberler Denizli Denizli'de kaybolan 57 yaşındaki kişi aranıyor

'de kaybolan 57 yaşındaki kişi aranıyor

'nin Güney ilçesinde önceki günden bu yana haber alınamayan 57 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de kaybolan 57 yaşındaki kişi aranıyor

20.05.2020, 12:29

Önceki günden bu yana evine dönmeyen Arif Çağlar'ın yakınları, jandarmaya başvurdu.

Çağlar'ın otomobili, Adıgüzel Barajı yakınlarında bulunurken, arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Arama çalışmaları, bölgede devam ediyor.

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