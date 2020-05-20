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Haberler Denizli Kuyumcudan 33 altın yüzük çaldılar

Kuyumcudan 33 altın yüzük çaldılar

Kuyumcudan 33 altın yüzük çaldılar
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Denizli Saraylar Mahallesi'ndeki Muammer Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına yanlarında çocuk ile müşteri gibi gelen 3 kadından biri, 'takılık yonca altın' almak istediğini söyledi. Bu takıya bakma bahanesiyle kadınlardan biri tezgahtarı oyalarken, biri de vitrinin alt kısmındaki 33 yüzüğün bulunduğu tablayı alarak elindeki ceketin arasına sakladı. Kadınların dükkandan ayrılmasının ardından yüzük tablasının çalındığını fark eden tezgahtar, çevredeki esnafa haber verdi. 3 kadın, esnafın ortak çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Kadınlar polise teslim edilirken, yüzükler de sahibine geri verildi.

SEBAHATTİN ALP

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