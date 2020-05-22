Kontrolden çıkan araç sitenin bahçesine düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde Ali Erim (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Erim, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.