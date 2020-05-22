Sarayköy’ün çamurunu dünyaya pazarlıyoruz

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, termal su kaynaklarının dibinden çıkarılan ve işlenen çamurlar, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Tekke Mahallesi'nde yer alan sıcak su kaynaklarından kürekle alınan çamurlar, çeşitli işlemlerden geçiriliyor.



Sıcak çamur önce dinlendiriliyor. İçerisindeki yabancı ve sert maddelerden arındırılan çamur, krem ya da pudra haline getirilerek, yurt içi ya da yurt dışına pazarlanıyor. 10 yıldır çamurdan üretim yaptıklarını belirten Mustafa Şen, "Çamurumuz kükürt, tuz ve sülfat miktarı oldukça yüksek olduğu için çok değerli. Romatizma hastalıkları, kireçleme ve ortopedik rahatsızlıklara iyi geliyor. Cilt rahatsızlıkları, sivilce, akne tedavisinde buradan çıkarılan çamurdan ürettiğimiz homojen kremleri Almanya, Belçika, Hollanda, Avustralya'ya ve ABD'ye ihraç ediyoruz" diye konuştu