Uslanmayan alkollü sürücü bu kez 6 bin TL ceza yedi

Denizli Merkezefendi'de bir otomobilin yolda tehlikeli manevralarla ilerlediğini gören bekçiler, otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Bunun üzerine çok sayıda polis ekibi otomobili durdurmak için peşine düştü. Kaçış esnasında tamponu düşen araç, bir süre sonra durduruldu. Aracın içinden çıkarılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen Sedat M, alkolmetreyi üflemeyi reddedince polis tarafından gözaltına alındı.



Yapılan incelemelerde, şahsın 26 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlamasında aracı ile dışarı çıktığı ve yine alkollü olduğu için polisten kaçtığı belirlendi. Sedat M'ye o tarihte 3 bin 150 TL para cezası kesildiği ve ehliyetine el koyulduğu tespit edildi. Buna rağmen tekrar alkollü ve ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen şahsın ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle en koyulurken, 6 bin TL para cezası kesildi.