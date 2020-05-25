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Haberler Denizli Denizli'de polisten kaçan şüphelinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

'de polisten kaçan şüphelinin bulunduğu otomobilde ele geçirildi

Son dakika... 'de polisten kaçan zanlının bulunduğu otomobilde pompalı tüfek ve 3 gram sentetik ele geçirildi. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Denizli'de polisten kaçan şüphelinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

25.05.2020, 15:36

Alınan bilgiye göre, 20 BR 735 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durduruldu.

Polis, otomobildekilerin kimlik kontrolünü yaptığı sırada arka koltukta oturan kişi araçtan inip kaçtı.

Bir evin bahçesinde saklanan H.C.G. polis tarafından yakalandı. Otomobildeki aramada pompalı tüfek ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü İ.S.N. ile aynı araçta bulunan F. C. ve H.C.G'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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