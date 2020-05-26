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Haberler Denizli Telefon alışverişi sonrası yaşanan kavga kanlı bitti! Esnaf müşterisini bıçakladı

alışverişi sonrası yaşanan kavga kanlı bitti! müşterisini bıçakladı

’de bir esnafı sattığı telefonun bozuk olduğunu iddia eden gençle telefonda tartıştıktan sonra gencin adresine gitti. Buradaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine telefoncu sattığı telefonu bozuk olduğunu iddia eden genci bıçakladı.

Telefon alışverişi sonrası yaşanan kavga kanlı bitti! Esnaf müşterisini bıçakladı

26.05.2020, 13:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,13:16

Denizli'de bir telefon esnafı sattığı telefonun bozuk olduğunu iddia eden gençle telefonda tartıştıktan sonra gencin adresine gitti. Buradaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine telefoncu sattığı telefonu bozuk olduğunu iddia eden genci bıçakladı.



Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Arif A., (23) isimli genç cep telefonu satışı yapan E.B.'nin dükkanına giderek telefon aldı. Bir süre sonra aldığı telefonun bozuk çıktığını öne süren Arif A., E.B.'yi telefon ile arayarak durumu anlattı. Ancak ikili arasında telefonda tartışma ve küfürleşme yaşandı.

Buna öfkelenen E.B., soluğu Arif A.'nın evinin önünde aldı. İkili arasında burada da yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce iddialara göre, E.B., yanında getirdiği bıçakla genci bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Arif A., ailesine seslenerek yardım istedi. Çocuklarını yerde gören aile ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Arif A.'yı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.



Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise E.B., ise polis ekipleri tarafından kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaşanan kavganın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.
IHA

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