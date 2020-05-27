  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli yollarında çiçekler açacak

yollarında çiçekler açacak

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası ana yollarda bulunan refüj ve yol kenarlarını da çiçeklendiriyor.

Denizli yollarında çiçekler açacak

27.05.2020, 11:16

Denizli'de yaz mevsimine girilmesiyle birlikte kentin dört bir tarafını çiçeklerle donatılmaya başlandı. İlk etapta şehirlerarası ana yollarda bulunan refüj ve yol kenarlarını çiçeklendirmeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ana yolların ardından park, yeşil alan ve diğer tesislerde ekim çalışması yapacak.



Kadife, begonya ve alternatera ile buluşan alanlar çiçeklerin açmasının ardından izlenmesi doyulmaz manzaralar oluşturmayı hedefliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte park ve mesire alanlarında vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda dinlenmeleri için de çalışmalarına hız veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların bakım ve temizliklerini yapıyor. Çimleri biçen ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda bakım çalışmalarını rutin olarak gerçekleştiriyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli yollarında çiçekler açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA