Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Harekete geçen ekipler, bir tırı takibe aldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Merkezefendi ilçesinde durdurulan narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Tırda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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