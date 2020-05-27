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Haberler Denizli Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı

'de sevkiyatı yapan 4 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı

Polis ekiplerince tırın dorsesindeki otomobile saklayan 4 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı

27.05.2020, 19:21

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Harekete geçen ekipler, bir tırı takibe aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Merkezefendi ilçesinde durdurulan narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorse bölümündeki otomobilin içerisine gizlenmiş 310 gram eroin ve 200 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Tırda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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