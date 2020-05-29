4 yaşındaki Ali devrilen traktörün altında kaldı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki ağabeyin kullandığı traktörün devrilmesiyle 4 yaşındaki kardeşi öldü, 8 yaşındaki bir diğer kardeş ise ağır yaralandı. Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sabah erken saatlerde tarlaya gitmek için kardeşi Ali Mert Karcı (4) ile diğer kardeşi Muharrem Karcı'yı (8) yanına alan 15 yaşındaki Regaip Karcı, traktör ile yola çıktı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bayıralan Mahallesi'ndeki virajı alamayarak, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı devrilen traktörü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 4 yaşındaki Ali Mert Karcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Muharrem Karcı'yı da hastaneye kaldırdı. Ramazan Karcı ise, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

SEBAHATTİN ALP