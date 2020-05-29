Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kent merkezinden Kayıhan Mahallesi istikametine giden Arif Marım (31) yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki kaldırımda bulunan çınar ağacına çarptı. Sağlık görevlileri araçta bulunan Ramazan Çelik'in (31) yaşamını yitirdiğini belirlerken, sürücü Marım ile otomobilde bulunan İbrahim Şakar (27), Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
SEBAHATTİN ALP
Hız tutkusu arkadaşının ölümüne yol açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.