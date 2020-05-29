UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de bulunan gölette temizlik çalışması başlatıldı. Pamukkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'beyaz cennet' Pamukkale'nin hemen eteğinde yer alan ve 'Kocaçukur' olarak adlandırılan gölet temizleniyor. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri alan Belediye ilk olarak göletin suyunu boşalttı. Göldeki ördek, kaz ve balıklar oluşturulan geçici havuzlara alındı, ardından bölgede peyzaj çalışmalarına başlandı.
Pamukkale’de gölet temizliği seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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