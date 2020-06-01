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Haberler Denizli Alkollü sürücü dehşeti! 5 araca çarpıp anca durabildi

dehşeti! 5 araca çarpıp anca durabildi

’nin Merkezefendi ilçesinde hatalı sollama yapan , 5 otomobile çarparak durabildi. Kazada alkollü sürücü ve 2 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü dehşeti! 5 araca çarpıp anca durabildi

01.06.2020, 14:53

Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Saltak Caddesi istikametinden Çaybaşı Caddesi istikametine seyir halinde olan 20 YR 530 plakalı otomobilin sürücüsü B.F. önündeki otobüs ve çöp kamyonetini solladı. Ardından pizza almak için duran 20 AL 444 plakalı otomobil sürücüsü U.B.'ye çarptı. B.F., park halinde bulunan 4 otomobile daha çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri her an gibi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, bir otomobilde bulunan LPG tüpünün gazını kesti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri B.F., U.B. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Öte yandan, park halinde bulunan otomobil sahibi Alperen Hancı, evinde oturduğu sırada büyük bir ses ve bir kişinin yardım çığlıklarını duyduğunu belirterek, "Balkondan baktığımda birisi yere uzanmış yatıyordu ve yardım istiyordu. Ardından hemen aşağıya indim benim otomobilime çarptıklarını fark ettim. Ambulans geldi yaralıları götürdüler sonrada polis tutanak tuttu, itfaiye ekipleri ise gaz kaçağı olan otomobildeki gazı kesti" dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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