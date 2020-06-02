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Haberler Denizli Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından istasyon çalışması yaptı. İdman sırasında zaman zaman ses sisteminden müzik yayını yapıldı.

Denizlispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

02.06.2020, 18:08

Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, devletin aldığı önlemlerle Türkiye'nin az hasar aldığını söyledi.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını hatırlatan Uygun, "Uzun zamandan beri futboldan uzak olmanın verdiği özlemle, arzuyla sahadaki yerimizi alacağız. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Allah sakatlık, kaza bela vermesin." diye konuştu.

Kulüplerin yaşatılması için oynanma kararının alındığını aktaran Uygun, "Yoksa telafisi olmayan bir sürece girer ve kulüplerimiz kapanma noktasına gelebilirdi. Bu anlamda da oynanması en yerinde ve doğru bir karar olacağı düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.


"BİZLERE VE FUTBOLCULARA SORULSAYDI ÇOK DAHA DOĞRU OLURDU"

Liglerin başladığı Almanya'da futbolcuların geçirdiği sakatlıklara da dikkati çeken Bülent Uygun, şöyle devam etti:

"Zor bir süreçten bahsediyoruz. Bir anlamda hayatlarımız önemliyken bir anlamda da futbolcunun sağlığını korumamız lazım. Bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçlerde birçok sakatlık yaşayacaktır takımlar. Hatta antrenman periyodunda yaşayacaklardır. Gelecek kaygısı ve bu yaratılan psikolojinin verdiği etkiyle birçok futbolcu maalesef sakatlıklar yaşayacaktır. Belki de futbol hayatına çok büyük tesir edecek bir süreç. O yüzden bizlere ve futbolculara da bu konuda en azından isteklerimiz sorulsaydı çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum."

"KEŞKE SEYİRCİLİ OLSAYDI"

Sivasspor Kulübünün kariyerindeki önemine dikkati çeken Uygun, şunları kaydetti:

"Benim ilk teknik direktörlük kariyerim hatta sportif direktörlüğümle başlayan bir süreç. Çok güzel yıllarım geçti. Takımı UEFA'lara götürdük, Şampiyonlar Ligi'ne götürdük. O anlamda benim adıma önemli ve çok duygusal geçecek. Keşke seyircili olsaydı da 10 sene sonra gittiğimde onlarla kucaklaşabilseydim. İnşallah ileriki yıllarda kucaklaşırız. Tabii futbol adına kalan 8 maçta hem kazanmayı hem de futbol adına bütün güzellikleri sahaya yansıtmayı, oynadığımız oyunla da izleyenlerimize keyif vermeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başarırız."

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