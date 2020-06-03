Böyle hırsızlık görülmedi! Aracını görünce şok geçirdi

Denizli'de hırsızlar, gece saatlerinde park halindeki otomobilin 4 tekerliğini çaldı. Sabah işe gitmek için otomobilin yanına gelen Ömer A. 4 lastiğinin olmadığını, otomobilin taş ve tahtlar üzerinde durduğunu görünce neye uğradığına şaşırdı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Ömer A., sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline yöneldiği sırada hayatının şokunu yaşadı. 20 V 9105 plakalı otomobilinin 4 lastiğinin de olmadığını fark etti.
Otomobilin 4 lastiğini gece saatlerinde çalan hırsızlar, aracı ise taş ve tahta parçalarının üzerinde koydu. Otomobili o halde gören Ömer A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde parmak izi tespiti yaptı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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