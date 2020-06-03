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Haberler Denizli Oğul dolandırdı babası sakladı

Oğul dolandırdı babası sakladı

Oğul dolandırdı babası sakladı
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Denizli'de telefonla aradıkları M.Y. (65) isimli kadına kendilerini sahte savcı olarak tanıtıp yaklaşık 250 bin TL'lik altınını dolandıran şahısların, altın ve paraların ağacın altına gömerek sakladıkları ortaya çıktı. Yapılan çalışmada JASAT timi önce dolandırıcılıkta kullanılan araç plakası üzerinden şahısların kimliğine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler dolandırıcılık çetesi üyesi Hasan Y. (19), Dilan Ç. (19), Fikri A. (23), Mehmet D. (23), Özen E. (30) ve Selim S'yi (32) yakaladı.

3'Ü TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından bulunan gömüyü ise Hasan Y'nin babası Ali Y'nin sakladığı ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP

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