Oğul dolandırdı babası sakladı

Denizli'de telefonla aradıkları M.Y. (65) isimli kadına kendilerini sahte savcı olarak tanıtıp yaklaşık 250 bin TL'lik altınını dolandıran şahısların, altın ve paraların ağacın altına gömerek sakladıkları ortaya çıktı. Yapılan çalışmada JASAT timi önce dolandırıcılıkta kullanılan araç plakası üzerinden şahısların kimliğine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler dolandırıcılık çetesi üyesi Hasan Y. (19), Dilan Ç. (19), Fikri A. (23), Mehmet D. (23), Özen E. (30) ve Selim S'yi (32) yakaladı.

3'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından bulunan gömüyü ise Hasan Y'nin babası Ali Y'nin sakladığı ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP