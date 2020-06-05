Yolda yaralı bulunan genç hastanede yaşamını yitirdi

Denizli Sarayköy- Babadağ kara yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı gencin 27 yaşındaki Saygın Bahar olduğunu tespit etti. Ardından yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bir trafik kazası olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.

SEBAHATTİN ALP