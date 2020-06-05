  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Yolda yaralı bulunan genç hastanede yaşamını yitirdi

Yolda yaralı bulunan genç hastanede yaşamını yitirdi

Yolda yaralı bulunan genç hastanede yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Denizli Sarayköy- Babadağ kara yolunda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı gencin 27 yaşındaki Saygın Bahar olduğunu tespit etti. Ardından yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bir trafik kazası olduğunu belirleyen ekipler, soruşturma başlattı.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yolda yaralı bulunan genç hastanede yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA