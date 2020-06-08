Günlük 100 lira için canlarından oldular

Ege'de günlük 100 lira kazanabilmek için zor şartlarda çalışan tarım işçileri, balık istifi yolculuklarında canlarından oluyor. Bu kazalara bir yenisi de Aydın'da eklendi.

ALTINDA KALDILAR

Karpuzlu'nun Ulukonak Mahallesi'nde mısır hasadına giden tarım işçilerini dorsesinde taşıyan Cafer Akmeşe idaresindeki kamyon, yolda önüne çıkan bir ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada kamyonun altında kalan Mahsun Altıntaş (21) ile Oktay Ceyhan'ın (22) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Akmeşe, Özkan Gümüş, Gülhane Gümüş, Yaşar Ceyhan, Serkan Ceyhan, Yüksel Ceyhan, Sema Ceyhan ve Kiraz Candan ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE