Kontrolden çıkan otomobil, karayolundan çıkıp yolun sağındaki şarampole girdi ve önce ağaca, ardından da park halindeki bir traktöre çarptı. Otomobilin çarptığı traktörün önünde yere serdiği yatakta uyuyan Ali Aksoy, gürültüyle uyanınca büyük bir şok yaşadı.

HIZI 115 KM'DE KALDI

Aksoy hemen olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki sürücü İmdat Aday ile yanındaki yolcu Şükrü Keçili'nin (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 115 kilometrede sabit kaldığı öğrenildi. Cesetlerin kaldırıldığı esnada sürücünün cep telefonuna arkadaşından gelen "Uyanamazsam beni ara" mesajı ise yürekleri burktu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası iki kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP