Denizli'de dehşet! Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce eşinden boşanan A.B., eski eşinin iş yerine gitti. İş yerine giren şahıs, eski eşi Yasemin Ş. ile önce konuşmak istedi. Yasemin Ş.'nin reddetmesi üzerine öfkelenen A.B. çalışanların telefonlarını toplamak istedi. O sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın iş yerinden kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

A.B. ile Yasemin Ş. arasında başlayan boğuşmada Yasemin Ş. kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.B. etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kolundan yaralanan kadın ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. A.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken eşini yaraladığı bıçağı da yıkadığı öğrenildi.





Öte yandan eski eşiyle barışmak için iş yerine giden zanlının, iş yerinde bulunan çalışanların telefonunu topladığı öğrenildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA