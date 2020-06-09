  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de dehşet! Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı

'de dehşet! Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı

’de boşandığı eşiyle barışmak için iş yerine giden adam önce çalışanların telefonunu topladı daha sonra ise eşini kolundan yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de dehşet! Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı

09.06.2020, 11:58

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce eşinden boşanan A.B., eski eşinin iş yerine gitti. İş yerine giren şahıs, eski eşi Yasemin Ş. ile önce konuşmak istedi. Yasemin Ş.'nin reddetmesi üzerine öfkelenen A.B. çalışanların telefonlarını toplamak istedi. O sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın iş yerinden kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulundu.

A.B. ile Yasemin Ş. arasında başlayan boğuşmada Yasemin Ş. kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.B. etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kolundan yaralanan kadın ise Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. A.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken eşini yaraladığı bıçağı da yıkadığı öğrenildi.



Öte yandan eski eşiyle barışmak için iş yerine giden zanlının, iş yerinde bulunan çalışanların telefonunu topladığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de dehşet! Barışmak için gittiği eski eşini iş yerinde yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA