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'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisini doktor yakaladı

’de korona virüs belirtileri gösteren bir şahıs gittiği hastanede test yapılacağını duyunca arbede çıkararak görevlileri atlatıp kaçtı. Hastanın kaçtığını gören sağlık çalışanları şahsı yakalamak için peşine düşerken, hastanede görevli bir doktor hastayı bina dışında yakalamayı başardı. Şahıs ardından polis nezaretinde hastaneye getirilerek karantinaya alındı.

Denizli'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisini doktor yakaladı

09.06.2020, 17:39

Olay, Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.B. (47) isimli şahıs yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastane acil servisine başvurdu. Ardından görevli personel korona virüsten şüphelenerek test yapmak istedi.

Şahıstan örnek alındığı esnada şüpheli bir anda arbede çıkararak giriş katından kaçtı. Bu gören sağlık ve güvenlik görevlileri şahsın peşinden çıkarak kovalamaya başladı. Bu sırada şahsı takip eden bir doktor ise hastayı bina dışında yaklaşık 150 metre ileride yolda yakalamayı başardı. Şahıs ardından polis ekipleri nezaretinde tekrardan hastaneye getirilerek karantina altına alındı.

İHA

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