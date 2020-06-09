Ekip otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Menderes Bulvarı yan yolda meydana geldi. Hal Kavşağı yönünden gelen Murat Denizoğlu yönetimindeki 35 BAZ 61 plakalı otomobil, yan yola kontrolsüz şekilde çıkınca, trafik polisi Emre Kuyucu yönetimindeki 20 A 5444 plakalı ekip otosu ile çarpıştı.







Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazada, trafik polisleri Emre Kuyucu ve Bilal Ceylan ile diğer otomobildeki Murat Denizoğlu, Mehmet Şahan ve Nasır Bozkurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale



Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA