  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı

Hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı

'de römorkuna arkadan çarpan takla attı. Hurdaya dönen otomobilden, sürücü Musa E. burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı

09.06.2020, 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,10:27

Denizli'de meydana gelen kaza da traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil takla attı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa E. idaresindeki 20 EE 748 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 20 EH 318 plakalı traktöre bağlı ve ışıkları yanmayan römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise şaşırttı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

IHA

Soma'dan 7 ile 170 bin ton yardım kömürü sevkiyatı başladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hurdaya dönen arabadan burnu bile kanamadan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA