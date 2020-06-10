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Haberler Denizli Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Denizli'de tedavisi için yakalama kararı bulunan madde bağımlısı Ümit Uğur Kış, polise teslim olmamak için ortalığı birbirine kattı. Oturduğu evi ateşe verip kaçan Ümit Uğur Kış'ı polis çok geçmeden yakaladı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, madde bağımlısı genç 19 Nisan'da da telefonda babası ile kavga edip balkondaki kombiyi parçalayarak ev eşyalarını aşağı atmıştı.

SEBAHATTİN ALP

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