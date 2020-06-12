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'de vahşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, etti

Son dakika... ’nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Denizli'de vahşet! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

12.06.2020, 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,12:40

Son dakika... Denizli'nin Çivril ilçesinde, Ahmet Çakar, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN ANNE İLE OĞULLARININ İSİMLERİ BELLİ OLDU
Denizli'nin Çivril ilçesinde Ahmet Çakar'ın, intihar etmeden önce av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü eşinin adının Özlem, erkek çocuklarının isimlerinin ise Naki (11) ve Emir (8) olduğu öğrenildi.

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