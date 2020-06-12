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Haberler Denizli Küçük kız ölümden döndü

Küçük kız ölümden döndü

Küçük kız ölümden döndü
Giriş Tarihi: 12.6.2020

Denizli'de balkon perdesine bağlanan taş parçası rüzgardan sallanan perdeden kurtulup, 4 yaşındaki Açelya Erdoğan'ın başına düştü. Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, 8 katlı apartmanın zemin katında çay ocağı işleten esnaf, uykusu gelen kızı Açelya Erdoğan'ı iş yerinin önündeki seyyar yatağa yatırdı.

KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hacı Kaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında balkon perdesinin köşesine iple bağlanan taş parçası, ipin rüzgardan çözülmesiyle, zemin katta uyuyan Açelya Erdoğan'ın başına düştü. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Açelya, hastaneye kaldırıldı. Açelya Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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