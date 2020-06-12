Küçük kız ölümden döndü

Denizli'de balkon perdesine bağlanan taş parçası rüzgardan sallanan perdeden kurtulup, 4 yaşındaki Açelya Erdoğan'ın başına düştü. Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, 8 katlı apartmanın zemin katında çay ocağı işleten esnaf, uykusu gelen kızı Açelya Erdoğan'ı iş yerinin önündeki seyyar yatağa yatırdı.

KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hacı Kaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında balkon perdesinin köşesine iple bağlanan taş parçası, ipin rüzgardan çözülmesiyle, zemin katta uyuyan Açelya Erdoğan'ın başına düştü. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Açelya, hastaneye kaldırıldı. Açelya Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP