Baba cinneti

Denizli'de cinnet geçiren koca, karısını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Korkunç olay, Çivril'e 22 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çakar (37), cinnet geçirerek önce eşi Özlem (30), sonra da çocukları Emir (9) ve Naki Çakar'ı (5) av tüfeğiyle vurdu. Ahmet Çakar, tarım ilacı içtikten sonra evdeki ocağın gazını açarak intihar etti.

'MUTLU DEĞİLİM' DİYORDU

Geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketine dönen Ahmet Çakar (37) 1.5 ay önce fıtık ameliyatı oldu. Evinde istirahat eden Çakar'ın eşiyle sürekli tartıştığı ve çevresindekilere mutlu olmadığını söylediği öğrenildi.



TARIM İLACI İÇTİ VE TÜPÜ AÇTI

Psikolojik sorunlar da yaşamaya başlayan Çakar, dün sabah saatlerinde eşi ile tekrar tartıştı. Çakar "Hepinizi öldüreceğim, kendi-me de kıyacağım" diye bağırarak evdeki tüfek ile yer yatağında yatan eşi Özlem Çakar ile çocukları Naki ve Emir'i başlarından vurdu. Bir süre cesetlerin başında bekleyen Çakar daha sonra tarım ilacı içti ve mutfaktaki ocağın gazını açarak intihar etti.

CESETLERİ ANNESİ BULDU

Olay, Ahmet Çakar'ın annesinin sabah saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandar-ma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri korkunç man-zara ile karşılaşırken, anne ve çocukla-rın cansız bedenleri yerde serili yatak-ların üzerinde bulundu. Cinnet geçiren babanın cesedi ise mutfakta bulundu. Evde inceleme yapıldığı sırada ise aile-nin yakınları siniz krizleri geçirdi.



Ata Gündüz KURŞUN