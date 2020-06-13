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Haberler Denizli Düğüne gitmişlerdi! Evine dönen çift hayatının şokunu yaşadı

Düğüne gitmişlerdi! Evine dönen hayatının şokunu yaşadı

'de düğüne giden Yaşar (70), Ümmü (60) Adıgüzel çifti evlerine dönünce şok geçirdi. gece saatlerinde düğünden çıkarak evlerine döndü. Eve giren oturma odasına girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti. Ardından kapıyı zorlayarak açan Adıgüzel çöken tavanı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Düğüne gitmişlerdi! Evine dönen çift hayatının şokunu yaşadı

13.06.2020, 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,12:42

Denizli'de düğüne giden karı koca çift gece döndüklerinde evlerinin oturma odasının tavanının çöktüğü görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Barutçular Mahallesi 10219 Sokakta meydana geldi. Yaşar (70), Ümmü (60) Adıgüzel çifti dün öğlen saatlerinde bir yakınlarının düğününe gitmek üzere evlerinde ayrıldı. Çift ardından gece saatlerinde düğünden çıkarak evlerine döndü. Eve giren Yaşar Adıgüzel oturma odasına girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti. Ardından kapıyı zorlayarak açan Adıgüzel çöken tavanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Adıgüzel üzerindeki şoku atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak, tutanak tuttu ve daha sonra bölgeden ayrıldı.


Tavanın çökme esnasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, oturma odasındaki televizyon ve koltuk gibi eşyaların tamamı beton ve alçıdan oluşan tavanın altında kaldı.


Olayın ardından Yaşar Adıgüzel, olayı gördüğünde gözlerine inanamadığını ve büyük bir şok yaşadığını kaydederek şunları söyledi:
"Biz evde değildik, geldiğimizde evin tavanının çöktüğünü gördüm. Burada ikamet ediyorum, şimdi nerede ikamet edeceğim bilmiyorum. İlaçlarım içeride. Dün kullanamadım, bu sabah yine kullanamadım. Nereden yardım isteyeceğiz onu bilmiyorum" dedi.

İHA

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