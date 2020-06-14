Olay, saat 16.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polis ekipleri, 20 MA 0654 plakalı motosikleti durdurup, İran uyruklu motosiklet sürücüsü Abdolreza M.'nin ehliyetini kontrol etti. Motosikletten, kucağında 5 aylık bebeği bulunan eşini indiren ehliyetsiz Abdolreza M., polisle tartıştıktan sonra cebindeki çakmağı çıkarıp, benzin deposuna sıkıştırdığı kağıtları ateşe vermeye çalıştı. Polis ekipleri, zamanında müdahale ederek Abdolreza M.'nin elinden çakmağı aldı. Abdolreza M., gözaltına alındı.
Ehliyetsiz yakalandı, motosikletini yakmaya çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.