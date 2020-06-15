  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Böylesi ancak filmlerde olur! Denizli'de 66 yaşındaki adamı evinden kaçırdılar!

Böylesi ancak filmlerde olur! 'de 66 yaşındaki adamı evinden kaçırdılar!

’de baba oğul evinden kaçırdıkları 66 yaşındaki yaşlı adamı feci şekilde darp ederek hastanelik etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların yaşlı adamı kaçırmadan önce kardeşinin evinde çay içip keşif yaptıkları da ortaya çıktı.

Böylesi ancak filmlerde olur! Denizli'de 66 yaşındaki adamı evinden kaçırdılar!

15.06.2020, 18:30

Edinilen bilgilere göre, olay Beyağaç ilçesi Kızılcaöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, baba M.D. ile oğlu T.D., aralarında alacak verecek meselesi olan Ali G.'yi (66) gece evinden kaçırdı. Ardından olayı gören Ali G.'nin kardeşleri ve komşuları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri baba ve oğlun kullandığı otomobili plakasından takibe alarak ilçenin giriş ve çıkışlarını tuttu. Bu sırada Ali G.'yi yanlarındaki bulunan tüfeğin dipçiği ile feci şekilde darp eden baba ve oğlun kullandığı araç Beyağaç-Muğla karayolu üzerinde durdurdu. Şahıslar gözaltına alınırken, Ali G. ise olay yerine çağrılan ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARDEŞİNİN EVİNDE ÇAY İÇİP KEŞİF YAPTILAR

Şüpheli baba ve oğlu ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. Şahısların Ali G.'yi kaçırmadan önce kardeşi N.G.'nin evine gelerek çay içip keşif yaptıkları da ortaya çıktı.

Kafası ile birlikte vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaralanan Ali G. taburcu edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Böylesi ancak filmlerde olur! Denizli'de 66 yaşındaki adamı evinden kaçırdılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA