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Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika... Terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu. Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si, mahkemece tutuklandı.

15.06.2020, 17:11