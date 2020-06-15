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Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Son dakika... Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

15.06.2020, 16:35