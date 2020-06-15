İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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