  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Son dakika... 'de siteleri üzerinden terör örgütleri / ve propagandası yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

15.06.2020, 16:35

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK ve MLKP soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA