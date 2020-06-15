Takla atıp sürüklenen otomobilden sağ çıktılar

Son dakika haberine göre, kaza Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erem Koçer 20 ADJ 064 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atması neticesi ters dönen otomobilde sıkışan Koçer ve Merve Ayhan'ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ters dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye yaralı kaldırılan Koçer ve Ayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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