TOKİ Denizli Pamukkale kura çekiliş sonuçları belli oldu mu? TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi sorgulama...

TOKİ Pamukkale kura sonuçları belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında bugünde Denizli Pamukkale Yeniköy kuraları çekiliyor. TOKİ'nin Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşa edeceği 1000 konutluk proje ile vatandaşlar ev sahibi olacak. Peki Denizli Pamukkale kura sonuçları belli oldu mu? İşte TOKİ isim listesi sorgulama...

DENİZLİ PAMUKKALE KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

TOKİ'nin Denizli Pamukkale Yeniköy kura sonuçları merak ediliyor. Aşağıda yer alan bağlantıdan kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

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ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.