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Haberler Denizli Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

'de operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Son dakika... 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

16.06.2020, 17:04

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlar ile ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 kişi aranıyor.

AA

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