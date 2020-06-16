İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlar ile ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
Adresinde bulunamayan 1 kişi aranıyor.
AAÇanakkale merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu İzmir merkezli 56 ilde dev FETÖ operasyonu Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama Denizli'de akılalmaz olay! FETÖ şüphelisi polisi görünce...
Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.