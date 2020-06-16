  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

’de evlerinin bir odasına kurdukları çadırın içerisine vantilatör ve ısıtma sistemi döşeyerek yetiştiren 2 şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

16.06.2020, 17:43

Edinilen bilgilere göre operasyon, Pamukkale ilçesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Yetiştirdikleri keneviri esrara dönüştürerek sattıkları belirlenen 2 şahsı jandarma takibe aldı. Ardından şüphelilerin evine baskın düzenleyen ekipler girdikleri evde akıllara durgunluk veren manzara ile karşılaştı. Şüpheli E.Y. ile Özbekistan asıllı B.Z.'nin evin içerisine bir çadır kurdukları ve çadırın içerisine de vantilatör ile birlikte ısıtma sistemi döşeyerek kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jandarma ekipleri ardından şüpheli 2 şahsı gözaltına aldı.

Operasyonda 240 gram esrar, 16 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA