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Haberler Denizli 83 Denizlili burada yatıyor

83 Denizlili burada yatıyor

83 Denizlili burada yatıyor
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Denizli'de Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 kişinin mezarı tespit edildi. 2 Nisan 1921'de yaşanan katliamın ardından defnedilen vatandaşların mezar yeri, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi tarafından açıklandı. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, mezarların bulunmasına katkıda bulunan ekiple mezarlığı ziyaret etti.

ZULÜM VE KATLİAM
PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasının işgalinde zulüm ve katliamlara imza attığını anlattı. Tok, "Yunan askerleri, Cabar Köyüne yaptığı gece baskınıyla 83 kişiyi katletti. Köy sonra yeniden inşa edildi" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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