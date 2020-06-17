Denizli il Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, il genelinde yeni tip korona virüs (Kovid- 19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla bin 309 haneye gidilerek tarama yapıldığını bildirdi. Araştırmanın amacının geçirilmiş hastalık düzeyini saptamak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vatandaşlarımız test sonuçlarını e-Nabız üzerinden öğrenebilecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarının yanında bu süreçte de çalışmaya gönüllü olmaları ve sağlık ekiplerimize destek olmaları" dedi.
Bin 309 hanede taramaya başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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