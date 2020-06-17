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Haberler Denizli Bin 309 hanede taramaya başlandı

Bin 309 hanede taramaya başlandı

Bin 309 hanede taramaya başlandı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Denizli il Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, il genelinde yeni tip korona virüs (Kovid- 19) enfeksiyonunun bağışıklık oranının tespit edilmesi amacıyla bin 309 haneye gidilerek tarama yapıldığını bildirdi. Araştırmanın amacının geçirilmiş hastalık düzeyini saptamak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vatandaşlarımız test sonuçlarını e-Nabız üzerinden öğrenebilecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarının yanında bu süreçte de çalışmaya gönüllü olmaları ve sağlık ekiplerimize destek olmaları" dedi.

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