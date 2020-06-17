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'de bir astsubay, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

'nin Pamukkale ilçesinde, yamaç paraşütü sırasında paraşütün hakimiyetini kaybeden , düşerek yaşamını yitirdi.

Denizli'de bir astsubay, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

17.06.2020, 19:31

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Veysel Ilıksu, yamaç paraşütü yapmak için 300 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'ne çıktı.

20 METRELİK MESAFEDEN...

Ilıksu, atlayışını yaptıktan bir süre sonra paraşütünün hakimiyetini kaybederek düşmeye başladı. Kurtulmak için yedek paraşütünü açan Ilıksu, Uzunpınar Mahallesi Korucak mevkisi yakınlarında yaklaşık 20 metrelik mesafeden kekik tarlasına sert şekilde düştü.



Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilıksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ilıksu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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