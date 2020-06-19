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Ceza yememek için kaçtı; hem ceza yedi hem de yaptı

’de, ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi. Önce refüje ardından yola savrulan araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Ceza yememek için kaçtı; hem ceza yedi hem de kaza yaptı

19.06.2020, 10:54

Olay, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza Tuncer idaresindeki 20 YT 763 plakalı ticari aracıyla seyir halinde iken uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Aşırı süratli ve alkolün etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Tuncer, önce orta refüje çıktı, sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri Tuncer'e ait aracın dur ihtarına uymayarak kaçtığını tespit etti. Yapılan kontrollerde 39 promil alkollü olduğu öğrenilen Tuncer'in aracının kamyonet olarak geçmesi ve alkollü araç kullanmak suçundan ceza yememek için kaçtığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Tuncer'e, alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye sokmak gibi suçlardan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi. Kullanılamaz hale gelen aracın yoldan kaldırılmasının ardından uzun kuyrukların oluştuğu trafik normale döndü.

İHA

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